Frontalzusammenstoß: Zwei Menschen verletzt

Krankenwagen mit Blaulicht. −Foto: Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Eine 19-Jährige ist mit ihrem Auto beim Überholen frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Beide Fahrer, die 19-Jährige und ein 34-jähriger Mann, erlitten schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Die Frau versuchte demnach am Samstag nahe Waldbüttelbrunn (Landkreis Würzburg) einen Lkw zu überholen, als es zur Kollision kam.



Krankenwägen transportierten die Frau und den 34-Jährigen in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und brachte nach Informationen der Beamten den Notarzt zum Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 40 000 Euro. Beide Autos haben einen Totalschaden.



