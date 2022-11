"Fridays for Future"-Aktivistin Marschall über Siemens-Engagement: "Grotesk"

Helena Marschall wirft Siemens vor, falsche Versprechungen zu machen. −Foto: Stark

Fridays for Future"-Aktivistin Helena Marschall (17) fordert von Siemens einen "Ausstiegsplan", um klimaneutral zu werden.



Dass Siemens-Chef Joe Kaeser es "fast grotesk" nennt, dass sein Konzern angesichts eines kleinen 18-Millionen-Euro-Auftrags nun zur Zielscheibe von Umweltaktivisten werde, konterte Marschall im Interview der Passauer Neuen Presse: "Es ist grotesk, dass weiter auf fossile Energien gesetzt wird." Mit diesem vergleichbar kleinen Vertrag im Rahmen des Kohleminen-Projekts werde ermöglicht, dass weitere 60 Jahre Kohle abgebaut werde, kritisierte sie. "Kaeser macht Versprechen, dass sein Konzern klimaneutral wird, handelt aber nicht danach."



"Siemens hat sich im letzten Jahr häufig als Klimavorreiter präsentiert", kritisierte Marschall, dass der Konzern mit dem Festhalten an dem Adani-Auftrag diesem Image widerspreche. "Siemens braucht einen Ausstiegsplan, wie es klimaneutral wird", forderte die Schülerin. "Verträge, wie der im Zusammenhang mit der australischen Kohlemine, sind nicht im Einklang mit dem Pariser Abkommen. Sie müssen verlassen werden." Der Schwerpunkt der Siemens-Aktivitäten solle auf Erneuerbaren Energien liegen.



Mit dem seit Wochen andauernden Protest gegen die Beteiligung von Siemens an dem Kohleminenprojekt wolle "Fridays for Future" die Aktionärinnen und Aktionäre erreichen. "Wir appellieren an Sie, ihre Verantwortung in der globalen Klimakrise zu erkennen. Sie beeinflussen die Zukunft von Siemens als Konzern und somit die Zukunft kommender Generationen", sagte die Schülerin.



