Frau zieht sturzbetrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. −Foto: Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach einem lebensgefährlichen Zwischenfall auf der Autobahn hat eine Frau einen sturzbetrunkenen Lkw-Fahrer auf einem Autobahnparkplatz bei Coburg aufgehalten und am Weiterfahren gehindert. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte der 46 Jahre alte Lkw-Fahrer mit seinem Sechzehntonner die Leitplanke gestreift, umherfliegende Teile beschädigten das Auto der Frau.



Als der Fahrer auf den nächsten Parkplatz abbog, um dort zur Toilette zu gehen, folgte sie ihm und hielt den Mann auf, bis die Polizei eintraf. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der aus Tschechien stammende Mann darf nun in Deutschland nicht mehr Auto fahren. Die Verkehrspolizei bezifferte den Sachschaden bei dem Vorfall am Mittwoch auf 6000 Euro, verletzt wurde niemand.



© dpa-infocom, dpa:220224-99-262667/2