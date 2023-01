Frau wird bei Videokonferenz bewusstlos: Hilfe aus der Ferne

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Stadt. −Foto: Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Eine Frau aus München ist während einer Videokonferenz bewusstlos geworden - ein Nürnberger reagierte richtig und wählte sofort den Notruf. Der Mann sei Teilnehmer der virtuellen Konferenz gewesen und habe bemerkt, dass die 32-Jährige auf Ansprache nicht mehr reagierte, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr München am Donnerstag. Der in Nürnberg abgesetzte Notruf sei sofort an die Leitstelle in der Landeshauptstadt weitergeschaltet worden. Ein Notarzt versorgte die Frau in München. Sie kam nach dem Vorfall am Mittwoch in ein Krankenhaus.



© dpa-infocom, dpa:210415-99-219085/2