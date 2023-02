Frau stirbt nach Autounfall in Schwaben

Die Schriftzug "Polizei" leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. −Foto: Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Eine Frau ist bei einem Frontalzusammenstoß in Schwaben ums Leben gekommen. Ein 40 Jahre alter Fahrer stieß am Mittwochabend in Affing (Landkreis Affing-Friedberg) mit seinem Wagen in einer Rechtskurve gegen ein Auto, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die 64 Jahre alte Beifahrerin des entgegenkommenden Autos wurde im Wagen eingeklemmt und erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 66 Jahre alten Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt. Die Ursache war noch unklar.



