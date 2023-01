Frau stirbt bei Autounfall nach Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein Polizeiauto fährt im Einsatz mit Blaulicht über eine Straße. −Foto: Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Bei einem Autounfall nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist in Mittelfranken eine 40-jährige Frau ums Leben gekommen. Zeugen hatten gemeldet, dass sich mehrere Menschen ohne Erlaubnis auf einem Firmengelände bei Burgsalach (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) aufhielten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Streifenbeamten sahen dann, wie zwei Autos von dem Firmengelände wegfuhren. Die Ermittler vermuten nach Angaben eines Sprechers, dass die Insassen der beiden Autos auf dem Firmengelände einen Diebstahl begehen wollten.



Das eine Auto entkam der Polizei am Montagabend. Das andere wurde von mehreren Streifenfahrzeugen und einem Polizeihubschrauber verfolgt. In Waizenhofen, einem Ortsteil von Thalmässing (Landkreis Roth), prallte das flüchtige Auto gegen einen Baum.



Der 50-jährige Fahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt, der 40 Jahre alte Beifahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Frau, die hinten im Auto saß, starb noch an der Unfallstelle. Eine Obduktion ergab, dass sie nicht angeschnallt war. Nach den Insassen des anderen Autos wird noch gesucht.



