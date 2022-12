Frau rettet 65-Jährigen vor Schwelbrand

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. −Foto: Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine Passantin hat in Neustadt am Main (Landkreis Main-Spessart) einen 65-Jährigen vor einem Schwelbrand gerettet. Die Frau kam am Samstagmorgen an einem Einfamilienhaus vorbei und bemerkte dort Rauch, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 52-Jährige habe dann gegen Türen und Fenster geklopft und so den Bewohner aufgeweckt. Der 65-Jährige kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Schwelbrand durch einen technischen Defekt an seinem Wäschetrockner ausgelöst.



© dpa-infocom, dpa:220313-99-499965/2