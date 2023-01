Frankreichs Nationalversammlung beschließt Abschaffung der Rundfunkgebühr

Der Rundfunkbeitrag in Deutschland beträgt 18,36 Euro im Monat (220,32 Euro im Jahr). −Symbolbild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Die französische Nationalversammlung hat am Samstag die Abschaffung der Rundfunkgebühren beschlossen. In Zukunft soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter anderem durch einen Teil der Mehrwertsteuer finanziert werden.









Die zweite Parlamentskammer, der Senat, muss dem Gesetzentwurf noch zustimmen. Für das Vorhaben stimmten 170 Abgeordnete, 57 votierten dagegen. Die Rundfunkgebühr beträgt bislang in Frankreich 138 Euro im Jahr. Sie wird für alle Haushalte fällig, die einen Fernseher besitzen.



Präsident Emmanuel Macron hatte die Abschaffung der Gebühr im Wahlkampf angekündigt. Damit wollte er den gestiegenen Lebenshaltungskosten entgegenwirken und die Kaufkraft der Menschen erhöhen. Bereits am Freitag stimmte die Nationalversammlung für Maßnahmen zur Stärkung der Kaufkraft, etwa die Anhebung einer steuerfreien Lohnzulage und eine Mietpreisdeckelung.



Rundfunkbeitrag in Deutschland



Der Rundfunkbeitrag in Deutschland beträgt 18,36 Euro im Monat (220,32 Euro im Jahr). Mit dem Rundfunkbeitrag die öffentlich-rechtlichen Sender und die Landesmedienanstalten finanziert. Die Gesamterträge werden anteilig an das Deutschlandradio, das ZDF und die einzelnen Landesrundfunkanstalten der ARD verteilt.



Der jeweilige Betrag richtet sich nach der Anzahl der Beitragszahler mit Wohnsitz und/oder Betriebsstätte im Bundesland der jeweiligen Landesrundfunkanstalt. Vom Rundfunkbeitrag in Höhe von 18,36 Euro im Monat entfallen auf:



ARD: 12,78 Euro

ZDF: 4,69 Euro

Deutschlandradio: 0,54 Euro

Landesmedienanstalten: 0,35 Euro





− dpa/tka