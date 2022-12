Fitnessübung: Der Wirbelsäulen-Twist

Im aufrechten Sitz und mit langem Rücken streckt Fitness-Trainerin Sylva Neiber die Beine. −Fotos: Hiendl/privat

Die Fitnessübung der dritten Frühjahrskur-Woche nennt sich "Wirbelsäulen-Twist" und stärkt die seitliche Rumpfmuskulatur. Zudem sorgt die Brustkorb-Öffnung für eine bessere Atmung, weiß Fitness-Trainerin Sylva Neiber.



Die Übung beginnt in der Ausgangsposition im aufrechten Sitz mit langem Rücken. "Heben Sie das Brustbein an, strecken Sie die Beine und ziehen die Zehen dabei an", erklärt Sylva Neiber. Die Fitness-Trainerin und Yoga- sowie Pilateslehrerin empfiehlt die "Wirbelsäulen-Twist" genannte Übung allen, die ihre seitliche Rumpfmuskulatur stärken und zudem für eine bessere Atmung sorgen möchten.



Den Oberkörper dreht man dabei mit ausgestreckten Armen, die sich auf Schulterhöhe befinden, nach rechts und links und atmet dabei aus. Der Kopf geht mit, während der Unterkörper auf der Matte fixiert ist und sich nicht bewegt (Foto Mitte). Am besten wiederholt man diese Übung acht bis zehn Mal und achtet stets darauf, den Bauchnabel dabei zur Wirbelsäule zu ziehen.



Wer die Übung weiter zur sogenannten "Säge" ausbauen möchte, beugt im Langsitz den Oberkörper nach vorne und atmet dabei aus während man versucht, mit dem kleinen Finger der linken Hand die rechte kleine Zehe zu berühren. "Den Kopf neigt man mit nach unten", rät Sylva Neiber und fügt hinzu, dass diese Übung acht Mal wiederholt werden sollte, bevor man die Seiten wechselt. Die "Säge" dehnt die Beinrückseite, Rücken und Nacken.