Feuer greift auf Wohnhaus über: 150.000 Euro Schaden

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. −Foto: Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bodenmais im Landkreis Regen ist ein Schaden von 150.000 Euro entstanden. In der Nacht zum Mittwoch brannte zunächst ein Schuppen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Feuer griff dann auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Ein 51-jähriger Bewohner wachte auf und rief die Feuerwehr. Er wurde leicht verletzt mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.



© dpa-infocom, dpa:220406-99-814337/2