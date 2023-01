Feiertage: So wird das Wetter an Ostern

Die Eiersuche findest dieses Jahr fast überall in der Sonne statt. −Symbolbild: dpa

Hoch Spiro sorgt an den Osterfeiertagen für freundliches Wetter. Zur Eiersuche am Ostersonntag setzt sich fast überall die Sonne durch.









Vereinzelt kann es Wolken geben, Regen bleibt laut dem Deutschen Wetterdiens (DWD) aber aus. „Allerdings muss der Osterhase morgen aufpassen, dass er die Ostereier nicht zu früh versteckt, da sie sonst bei frühmorgendlichem Frost noch gefrieren könnten und dann vielleicht nicht mehr schmecken“, erklärte DWD-Meteorologe Simon Trippler am Samstag. Auch am Abend könne es wieder schnell abkühlen. Die Höchstwerte erreichen tagsüber 10 bis 16 Grad im Osten und im restlichen Land 15 bis 20 Grad.



In der Nacht kann es dann gebietsweise Frost geben, bevor es am Ostermontag dann erneut viel Sonnenschein gibt. Lediglich in der Osthälfte verstecke sich die Sonne auch mal. Laut den Prognosen steigen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag noch ein wenig an und liegen bei 12 bis 16 Grad und im Westen bei 16 bis 20 Grad.



Ab Dienstag ist dann laut DWD mit mehr Wolken zu rechnen und das Niederschlagsrisiko nimmt etwas zu.

− dpa