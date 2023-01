FDP will Ungarn im Falle einer Gasmangellage Solidarität verweigern

Torsten Herbst (FDP). −Foto: fdp

Von Thomas Vitzthum

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Torsten Herbst, droht Ungarn damit, dem Land in einer Mangellage nicht zu helfen.



„Das Verhalten Ungarns schadet der gemeinsamen Haltung der EU. Im Zweifelsfall kann Ungarn dann auch nicht auf die Solidarität der anderen EU-Länder setzen“, sagte Herbst den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Ungarn verhandelt derzeit mit Moskau über Sondertransfers für Gaslieferungen.



Jedes EU-Land sei jetzt in der Pflicht, Gas einzusparen und alles dafür zu tun, dass im Winterhalbjahr ausreichend elektrische Energie zur Verfügung stehe, so Herbst. Er erneuerte bei der Gelegenheit die Forderung nach einer Laufzeitverlängerung der drei verbleibenden AKWs. „Deshalb ist auch der Weiterbetrieb der deutschen Kernkraftwerke im Interesse der europäischen Solidarität.“



Grundsätzlich offen zeigte sich der FDP-Politiker für einen EU-Energiegipfel auf Ebene der Staats- und Regierungschefs. „Zunächst ist es sinnvoll, dass sich die Energieminister der EU-Staaten abstimmen. Erst, wenn dort keine Einigung erzielt werden kann, sind weitere Schritte zu erwägen.“ Heute treffen sich die Energieminister der EU-Mitgliedsstaaten, um über den Plan der EU-Kommission für den Fall einer Gasmangellage zu beraten.