FC Ingolstadt bestreitet Relegationsheimspiel vor 250 Fans

Die Mannschaft von Ingolstadt jubelt nach einem Treffer. −Foto: Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Der FC Ingolstadt kann sein Relegationsheimspiel gegen den VfL Osnabrück vor Zuschauern austragen. Wie der Fußball-Drittligist mitteilte, sind zusätzlich zu den Mitarbeitern des Vereins 250 Zuschauer am Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF und DAZN) im Stadion zugelassen. Die Plätze würden unter den Dauerkarteninhabern verlost.



"In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Stadt haben wir erreicht, dass wir unter Beachtung der Hygienemaßnahmen eine gewisse Anzahl an Plätzen belegen können und außerdem auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Stadion lassen dürfen", sagte Ingolstadts Geschäftsführer Manuel Sternisa.



Das Rückspiel findet am Sonntag (13.30 Uhr/ZDF und DAZN) beim Tabellendrittletzten der 2. Bundesliga statt.



© dpa-infocom, dpa:210526-99-744789/2