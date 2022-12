FC Augsburg verlängert Vertrag mit Co-Trainer Maurer

Trainer Markus Weinzierl (l) und Co-Trainer Reiner Maurer vom FC Augsburg. −Foto: Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Der FC Augsburg hat den Vertrag mit Markus Weinzierls Assistent Reiner Maurer (61) um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Weinzierl hatte bei seiner Rückkehr als Trainer zu den Fuggerstädtern den früheren Coach des TSV 1860 München mitgebracht.



"Reiner bringt viel Erfahrung aus seiner langen Tätigkeit im Trainergeschäft mit und wir haben sehr schnell gemerkt, dass die Zusammenarbeit mit ihm sehr gut passt. Daher wurde der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert", befand Manager Stefan Reuter.



Die Augsburger haben zugleich Mittelfeldtalent Lukas Petkov einen Profivertrag bis zum Sommer 2024 gegeben. Der 20-Jährige wird in der kommenden Saison aber an den SC Verl in die 3. Liga ausgeliehen.



