Fastenpredigt mit Söder und Laschet: Nockherberg wird digital

Fastenprediger Maximilian Schafroth wird wieder die Rede am Nockherberg halten. −Foto: dpa

Ministerpräsident Markus Söder und sein nordrhein-westfälischer Amtskollege Armin Laschet werden bei der traditionellen Fastenpredigt auf dem Nockherberg am Freitag dabei sein - virtuell.



Im vergangenen Jahr war der Starkbier-Anstich auf dem Münchner Nockherberg mit dem traditionellen Politiker-Derblecken die erste Großveranstaltung, die Corona zum Opfer fiel. In diesem Jahr gibt es wieder einen Nockherberg – allerdings in einem Corona-konformen Format.



Im Mittelpunkt steht die Nockherberg-Rede von Fastenprediger Maximilian Schafroth. Sie wird heuer rund eine Stunde dauern, statt wie üblich 30 Minuten – dafür wird aufs Singspiel verzichtet. Und: Im Nockherberg-Saal werden keine Gäste anwesend sein.



Schafroth will keine Witze über Corona machen



Trotzdem wird es prominent, wie Paulaner Geschäftsführer Andreas Steinfatt gestern verriet: Denn Ministerpräsident Markus Söder und Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet, Landtagspräsidentin Ilse Aigner und SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz werden live zugeschaltet – ausgestattet mit dem original Paulaner-Starkbier und einer Brotzeit, von der Brauerei rechtzeitig geliefert.



In seiner Fastenpredigt will Schafroth keine Witze über Corona machen – aber sich sehr wohl mit der Frage auseinandersetzen, wie man Corona mit Humor begegnen kann. "In der Tragik das Komische zu erkennen, ist meine Aufgabe", denn: "Ohne Humor bleibt dem Mensch gar nichts mehr übrig." Zugleich will er beleuchten, wie sich die politische Landschaft im Schatten von Corona neu formiert hat. Er wolle das Scheitern ebenso thematisieren wie die Gewinner. "Söder und Bezos können sich ein High-five geben", so Schafroth.



Der BR sendet das digitale Derblecken am Freitag um 20.15 Uhr live. Fürs kommende Jahr hofft Steinfatt dann wieder auf einen ganz traditionellen Nockherberg – mit ganz vielen Gästen.