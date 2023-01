Fast 30 Prozent: Wesentlich weniger Reha-Patienten im ersten Corona-Jahr

Geklagt haben bayerische Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen schon lange, nun zeigen offizielle Zahlen, welche Auswirkungen der Beginn der Corona-Pandemie 2020 auf die Betriebe tatsächlich hatte.









In den 247 einschlägigen Einrichtungen im Freistaat wurden im Jahr 2020 knapp 264 000 Patienten vollstationär behandelt, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik in dieser Woche in einer Presseaussendung mit. Dies entspreche einem Rückgang um 27,5 Prozent zum Vorjahr.



Die durchschnittliche Bettenauslastung sank von 82,5 auf 59,8 Prozent. Die Heilbäder und Reha-Kliniken haben immer noch mit den Auswirkungen zu kämpfen, wie Vertreterverbände im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse erzählen.