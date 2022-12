Fahrgastverband gegen Eingreifen der Kanzlerin in Tarifkonflikt

Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn, fordert im Tarifkonflikt zwischen Lokführern und Deutscher Bahn eine Rückkehr an den Verhandlungstisch.



Das komplette Interview im Wortlaut lesen Sie mit PNP Plus.



Außerdem hat er sich gegen ein Eingreifen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in den Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn ausgesprochen. "Folgte man dem, würde der gesamte DB-Vorstand ja sein Gesicht verlieren", sagte er gegenüber der Passauer Neuen Presse mit Blick auf die Forderung von Linken-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch, Merkel solle eine Weisung geben, die Wünsche der Lokführergewerkschaft zu erfüllen.



Für Naumann sind die Arbeitsniederlegungen durch die Gewerkschaft wegen der besonderen Gesamtsituation problematisch: "Aus Fahrgastsicht ist das ein Unding. Fahrgäste werden damit, wie manche sagen, in Geiselhaft genommen. Sie werden zu Opfern einer vielschichtigen Auseinandersetzung." Schließlich gehe es nicht nur um einen Tarifkampf, sondern zugleich um einen Wettbewerb unter zwei Gewerkschaften und einen Streit um eine neue Bahnreform.

