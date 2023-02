Fahrer verschluckt sich an Kaffee und baut Unfall: Obst-Laster auf A9 umgekippt

Der Lkw kippte um und blockierte auf der A9 bei Manching den Standstreifen sowie die rechte Fahrspur. −Foto: Schmelzer/Vifogra

Weil er sich offenbar an seinem Kaffee verschluckt hatte, hat ein Lkw-Fahrer in der Nacht auf Dienstag einen Unfall auf der A9 bei Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) gebaut. Sein Fahrzeug kippte dabei um.









Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Manching und Ingolstadt-Süd. Nach ersten Informationen von der Unfallstelle musste der Mann stark husten, nachdem er sich an seinem Kaffee verschluckt hatte und ihm wurde schwarz vor Augen. Der mit rund zehn Tonnen Obst beladene Sattelzug kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte im Anschluss nach links um und blieb quer liegen.



Der Fahrer hatte einen Schutzengel dabei - nach ersten Informationen zog er sich keine nennenswerten Verletzungen zu. Der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen auf der A9 wurden durch den umgekippten Lkw blockiert - zeitweise kam es zu einem Stau. Stand 7.30 Uhr war die Fahrbahn dann wieder frei.

− ce