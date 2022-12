Explosionsgefahr nach Brand bei Biogasanlage

Ein Feuerwehrmann geht in Richtung der brennenden Lagerhalle in Kellmünz. −Foto: Foto: Ralf Zwiebler/dpa

Nach dem Brand einer Lagerhalle in unmittelbarer Nähe zu einer Biogasanlage hat im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm am Donnerstagabend zeitweise Explosionsgefahr geherrscht. Die Lagerhalle befand sich rund 20 Meter von der Biogasanlage entfernt, wie ein Polizeisprecher in Kempten sagte. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf die Gasanlage, wodurch eine Explosion hätte entstehen können, verhindern.



Warum das Feuer in der Lagerhalle in der Nähe von Kellmünz an der Iller ausbrach, war zunächst unklar. Der Besitzer der Biogasanlage zog sich beim Versuch, das Feuer zu löschen, eine Rauchgasvergiftung zu, seine Frau erlitt einen Schock. Weitere Menschen waren nach Polizeiangaben nicht in Gefahr, weil die Anlage rund einen Kilometer von den nächsten Häusern entfernt liege.



