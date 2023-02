Expertin: Darum macht künstliche Intelligenz Manager überflüssig

Die Expertin für Leadership und Zukunftsthemen Renate Eglhofer, die in Zeilarn (Landkreis Rottal-Inn) aufgewachsen ist, warnt davor, dass der Manager in Zukunft ein Auslaufmodell sein und zunehmend von künstlicher Intelligenz abgelöst werden könnte.



Wie dieser Problematik entgegengewirkt werden könnte, schilderte sie beim 8. Internationalen Speaker Slam binnen vier Minuten – und wurde dafür ausgezeichnet.



Im Interview mit der PNP erklärte sie ihre These genauer und führte auch aus, welche Qualitäten die Führungskräfte der Zukunft mitbringen müssen, um nicht abgeschafft zu werden.

