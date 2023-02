Experten kritisieren FFP2-Maskenpflicht - Risiken für Einzelne

Seit kurzem sind FFP2-Masken im ÖPNV und in Geschäften Pflicht. Doch mit den Masken geht nicht nur besserer Schutz einher - das Tragen birgt laut Experten auch Risiken.







Sie ist das neue Allheilmittel in der Corona-Krise: die FFP2-Maske. Seit Montag drohen den Menschen im Freistaat sogar Bußgelder, wenn sie die Schutzausrüstung im öffentlichen Nahverkehr oder im Einzelhandel nicht tragen. 250 Euro Strafe werden dann fällig.



Doch so wirksam die Maske im Kampf gegen das Virus auch ist, Experten geben für bestimmte Risikogruppen zu Bedenken: "Beim Einsatz bei Personen mit zum Beispiel eingeschränkter Lungenfunktion oder älteren Personen sind gesundheitliche Auswirkungen nicht auszuschließen", heißt es etwa in einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) und der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP). Das Gesundheitsministerium erklärt dazu auf PNP-Anfrage: "Eine medizinische Voruntersuchung zum Tragen von FFP2-Masken ist im Privatbereich weder vorgesehen noch geboten."

