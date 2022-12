Experte zu Wahlumfragen: Es gibt auch einige "fragwürdige"

Professor Frank Brettschneider unterscheidet bei Wahlumfragen nach hoher- und minderwertiger Qualität. Dass in beiden Fällen medial viel darüber berichtet wird, findet der Wissenschaftler der Uni Hohenheim problematisch.



Im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse sagt der Wissenschaftler, es bestünde zwar ein wachsendes Interesse der Menschen an Umfragen, aber das Problem sei, "dass sich unter den vielen veröffentlichten Umfragen auch fragwürdige befinden".



Leider werde in der Berichterstattung häufig aber nicht deutlich, wie es mit der Qualität der Umfragen bestellt sei. Vielmehr werde über hochwertige wie minderwertige Befragungen gleichermaßen intensiv berichtet. "Das kann ein Problem sein."

