Ex-Schwiegersohn getötet: Lebenslange Haft gefordert

Eine Ausgabe des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung stehen in einem Gerichtssaal. −Foto: Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Eine 54-jährige Frau soll ihren früheren Schwiegersohn erstochen haben und muss nun mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Staatsanwaltschaft und Nebenklage plädierten am Donnerstag darauf, sie wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen, wie das Landgericht Bamberg mitteilte.



Die Nebenklage forderte außerdem, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Der Verteidiger der Angeklagten bewertete die Tat dagegen als Totschlag und beantragte eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als acht Jahren.



Laut der Anklage war der 32-jährige Mann an dem Tag im Juli 2021 zu seiner geschiedenen Ehefrau - der Tochter der Angeklagten - nach Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) gekommen, um erstmals alleine Zeit mit der gemeinsamen Tochter zu verbringen. Die 54-Jährige soll ihm in den Oberkörper gestochen haben, ihn zu einer Kreuzung verfolgt und ihm dort nochmal mehrere Stiche zugefügt haben. Er starb im Rettungswagen. Das Urteil wird am Freitag erwartet.



© dpa-infocom, dpa:220407-99-833929/2