Ex-Nationalspieler Kapellmann: Verständnis für Ostdeutsche

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Hans-Josef "Jupp" Kapellmann wird am 19. Dezember 70. −Foto: Foto: Michael Reichel/dpa

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jupp Kapellmann hat seit seiner Zeit als Arzt in Thüringen ein besseres Verständnis für die Menschen in Ost-Deutschland entwickelt. "Es gibt so traurige Biografien. Wenn man hier selber lebt, entwickelt man ein Verständnis dafür, warum so viele Menschen frustriert sind und die AfD als Rettung sehen", sagte Kapellmann der Deutschen Presse-Agentur vor seinem 70. Geburtstag am Donnerstag. "Hier und da verklären allerdings viele auch die Vergangenheit, die Überwachung in der früheren DDR. Die rechten Populisten schlagen daraus Kapital. Ich denke aber nicht, dass die Gesellschaft so blöd ist und sich verführen lässt, weil es noch viele Zeugen aus der Zeit der Nazi-Gräuel gibt."



Kapellmann spielte viele Jahre für den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München und absolvierte auch fünf Länderspiele. 1974 gehörte er zum Weltmeisterkader, blieb aber ohne Einsatz. Noch während seiner Profikarriere studierte Kapellmann Medizin. Der Facharzt für Orthopädie arbeitete in Deutschland und Saudi-Arabien, seit Anfang 2018 ist er in einem Klinikzentrum in Bad Sulza angestellt. "Mein Beruf ist eine enorme Bereicherung für mich. Ich bin privilegiert, indem ich anderen Menschen helfen kann", sagte der gebürtige Nordrhein-Westfale.