Euroleague: Bayerns Basketballer drehen Partie in Belgrad

Ein Ball geht in den Korb. −Foto: Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze eingefahren. Gegen den von Ex-Trainer Dejan Radonjic trainierten Vorletzten Roter Stern Belgrad tat sich der Bundesligist lange Zeit schwer, gewann am Dienstagabend aber mit 78:76 (31:35).



Coach Andrea Trinchieri sagte nach dem Sprung auf den vierten Platz und dem 17. Sieg im 27. Spiel: "Wir haben am Ende die richtigen Entscheidungen getroffen und nie aufgegeben. Das war ein wichtiger Auswärtserfolg für uns."



Schon die Anfangsphase verlief aus Sicht der Bayern weitgehend nach Plan, denn die Hausherren mussten sechs Minuten auf ihre ersten Punkte warten. Anschließend leisteten sich die Münchner aber zu viele Ballverluste und in der Abwehr ließen sie Belgrad Freiräume. Durch einen 8:0-Lauf nach dem Seitenwechsel bauten die Serben ihren Vorsprung auf 43:36 aus (25.).



Bei den Münchnern wuchs zeitweise der Frust. Wade Baldwin wurde früh mit vier Foulspielen belegt. In der Offensive erzielte der Spielmacher aber wichtige Punkte. Drei Minuten vor dem Ende gelang ihm mit zwei verwandelten Freiwürfen der 68:68-Ausgleich. In der Schlussphase kamen die personell geschwächten Gastgeber nicht mehr zum Zug, während die Bayern im höchsten europäischen Wettbewerb einmal mehr gerade noch rechtzeitig den Schalter umlegten.



© dpa-infocom, dpa:210302-99-662254/2