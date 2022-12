EU-Umweltausschuss will Antibiotika-Verbot - Ärzte sehen Gefahr für Tiere

EU-Parlamentarier wollen schärfere Regeln für die Antibiotikagabe in der Tiermedizin. Tierärzte fürchten, ihrer Medikamente beraubt zu werden. Über eine hitzige Debatte mit ungleicher Faktenlage.



Der Umweltausschuss des Europaparlaments fordert die EU-Kommission auf, fünf Antibiotika-Gruppen als Reserveantibiotika einzustufen. Heißt: Diese Antibiotika dürften nicht mehr in der Massentierhaltung verwendet werden. Bei Nutztieren also. Das hat auch mit dem kranken Familienhund zu tun, sagt der Bundesverband praktizierender Tierärzte. Er läuft Sturm gegen das Vorhaben des Umweltausschusses - und hat schon über 250.000 Unterschriften gesammelt. Auch die bayerische Landestierärztekammer unterstützt den Widerstand. "Wenn man uns die Antibiotika nimmt, wird es tote Haustiere geben", prophezeit Präsident Dr. Karl Eckart. "Und zwar nicht wenige."



Es ist eine Debatte, für die Tierarzt Dr. Roland Böhmisch aus Untergriesbach (Landkreis Passau) keinen Anlass sieht. Freilich, mit Antibiotika müsse man sorgsam umgehen. Aber die bisherigen Regeln seien streng genug: Vor jeder Behandlung mit den Reserveantibiotika muss Böhmisch einen Abstrich beim Tier nehmen und ins Labor schicken. Dort wird geprüft, ob das Antibiotikum auch wirkt. Das Besondere an der Diskussion: Gegner und Befürworter der strengeren Maßnahmen arbeiten mit ungleicher Faktenlage. Während die Gegner Einschnitte für die Haustierbehandlung fürchten, sehen die Befürworter dafür keine Grundlage.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?