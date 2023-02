Es ist wieder Sternschnuppen-Zeit: Wann die meisten fallen

−Symbolbild: Archiv Sternwarte Passau

Von Karin Seibold

Augen zu und wünsch Dir was: Es ist wieder Sternschnuppen-Zeit. Und, je nach Größe des Partikels, der da vom Himmel kommt, leuchten die Himmelserscheinungen zum Teil ganz ordentlich.



So auch schon in der Nacht auf Samstag über Passau, wie Augenzeugen der PNP berichten. „So was habe ich noch nie gesehen“, freut sich eine Leserin, die unsere Zeitung über Facebook kontaktiert hat, und schreibt: „war spektakulär“.









„Ohne es gesehen zu haben“, versucht Rainer Klemm von der Sternwarte Passau zu erklären, „handelt es sich bei dem Phänomen wahrscheinlich um Sternschnuppen aus dem Strom der Perseiden“. Schon seit Tagen prasseln diese auf die Erde nieder, in der Nacht auf kommenden Freitag sollen sie ihren Höhepunkt erreichen.



„Das sind Überreste eines Kometen, der einmal jährlich an der Erde vorbeisaust“, erklärt der Experte. Er rät deshalb dazu, sich in den kommenden Nächten mit einem Liegestuhl an einen unbeleuchteten Ort im Freien zu positionieren und das Himmelsschauspiel zu genießen. „Dazu braucht man sonst kein Zubehör“, sagt er.