Erststimme, Zweitstimme & Co.: Bundestagswahl kompakt erklärt

Wer beerbt Angela Merkel im Kanzleramt? Um das herauszufinden, werden zur Bundestagswahl 2021 am Wahlabend Millionen Menschen online und vorm Fernseher die Hochrechnungen verfolgen.



Doch was bedeuten die am Wahlabend veröffentlichten Zahlen und Prozentwerte überhaupt? Was für eine Rolle spielen dabei die Erststimmen und Zweitstimmen aus dem eigenen Wahlkreis? Und wie setzt sich dann der Bundestag zusammen? Hier erklären wir Ihnen, worauf Sie am Wahlabend achten müssen und wie er abläuft.



Zur Erinnerung: Bei der Bundestagswahl 2021 kämpfen gleich drei Kanzlerkandidaten um die Nachfolge von Angela Merkel, die nach 16 Jahren nicht mehr kandidiert. Mit Annalena Baerbock schicken zum ersten Mal die Grünen eine Kandidatin ins Rennen. Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat für die Union und für die SPD tritt Olaf Scholz an. Doch keiner von den Dreien kann direkt vom Volk gewählt werden. Stattdessen entscheiden die wahlberechtigten Bürger mit einer Erst- und einer Zweitstimme über die Abgeordneten, die später im Bundestag die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler wählen.



DIE ERSTSTIMME



Seine Erststimme vergibt jeder Wähler an einen Politiker aus seinem eigenen Wahlkreis, den er als Abgeordneten im Bundestag sehen will.



Hier gilt: Der Kandidat, der in einem Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, gewinnt das Direktmandat. So soll sichergestellt werden, dass jede Region Deutschlands im Bundestag vertreten ist. Da es aktuell 299 Wahlkreise in Deutschland gibt, werden am Ende der Bundestagswahlen 299 Abgeordnete per Direktmandat in den Bundestag gewählt.



Bei den Erststimmen ist die Siegerbestimmung am Wahlabend relativ einfach: Um in den Bundestag einzuziehen, reicht einem Direktkandidaten eine relative Mehrheit in seinem Wahlkreis, er muss also nur zahlenmäßig mehr Stimmen erhalten als seine Konkurrenten und nicht etwa noch zusätzlich einen bestimmten Prozentwert erreichen. Alle anderen Direktkandidaten gehen zunächst einmal leer aus - außer sie gelangen über die Landesliste ihrer Partei in den Bundestag. Dafür ist die Zweitstimme ausschlaggebend.



DIE ZWEITSTIMME



Die Zweitstimmen-Ergebnisse stehen bei der Bundestagswahl besonders im Fokus. Sie entscheiden nämlich über die Sitzverteilung an die Parteien - und damit über die Machtverhältnisse im Bundestag.



Für den Wähler bedeutet die Zweitstimme konkret: Er vergibt diese an die Landesliste einer Partei, die er unterstützen möchte. Die Parteien legen vor der Wahl auf ihren Parteitagen fest, welche Kandidaten auf der Liste aufgeführt werden sollen. Dabei ist die Reihenfolge wichtig: Wer weit oben steht, hat - bei einem entsprechend guten Ergebnis seiner Partei - bessere Chancen, als Abgeordneter in den Bundestag einzuziehen, als jemand, der ziemlich weit unten steht. Direktkandidaten können auch über die Liste ihrer Partei kandidieren und haben somit zwei Möglichkeiten, in den Bundestag einzuziehen.



Am Wahlabend läuft das Auszählen der Stimmen dann folgendermaßen ab: In den Wahllokalen werden die Stimmen gezählt. Die Gemeinde sammelt die Ergebnisse aus all ihren Wahlbezirken und leitet diese an die Wahlkreisleitung weiter. Das Gesamtergebnis eines Wahlkreises wird wiederum an die Landeswahlleitung weitergegeben. An dieser Stelle teilt der Wahlkreis auch schon mit, welcher Direktkandidat durch die Erststimmen als gewählt gelten kann.



Die Landeswahlleitung leitet die Ergebnisse aus den Wahlkreisen sofort und laufend dem Bundeswahlleiter weiter. Dieser sammelt die Ergebnisse aller Landeswahlleitungen und ermittelt anschließend das vorläufige amtliche Ergebnis der Bundestagswahl. Je mehr Stimmen eine Partei erhalten hat, desto mehr Sitze werden ihr im Bundestag zugewiesen.



DIE SITZVERTEILUNG



Sind die Erst- und Zweitstimmen ausgezählt und weitergegeben, fängt die Rechnerei an, denn es gilt zu ermitteln, wie genau die Sitze im Bundestag aufgeteilt werden - und welche Kandidaten dort als Abgeordnete einziehen. Mindestens 598 Sitze sind im Bundestag zu vergeben. Die Hälfte davon geht an die 299 siegreichen Direktkandidaten aus den einzelnen Wahlkreisen. Danach wird’s komplizierter.



Eine Partei bekommt nur dann Sitze über die Zweitstimme im Bundestag zugeteilt, wenn sie bundesweit mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen errungen hat ("Fünf-Prozent-Hürde") oder über mindestens drei Direktmandate verfügt. Das soll verhindern, dass zu viele kleine Parteien das Parlament zersplittern und eine stabile Regierung erschweren.



Anhand der Einwohnerzahl wird ermittelt, wie viele Sitze im Bundestag jedem Bundesland zustehen. Anschließend werden die Sitzkontingente jedes Bundeslandes auf die jeweiligen Parteien verteilt. Entscheidend ist hierfür der Anteil der Zweitstimmen auf Landesebene: Je mehr Stimmen eine Partei mit seiner Landesliste gewonnen hat, desto mehr seiner Listenkandidaten ziehen in den Bundestag. Wie bereits erwähnt, bekommen dabei die Kandidaten, die ganz oben auf der Liste stehen, den Vorzug.



ÜBERHANGMANDATE UND AUSGLEICHSMANDATE



Es gibt jedoch Faktoren, die das Berechnen der Sitzverteilung erschweren. Hat eine Partei in einem Bundesland über die Erststimmen mehr Direktmandate erlangt, als ihr nach ihrem Anteil der Zweitstimmen zustehen, entstehen sogenannte Überhangmandate. Das hat zur Folge, dass der Bundestag sich über die vorgesehene Anzahl von 598 Mandate hinaus erweitert. Die jeweilige Partei kann also mehr Mitglieder ins Parlament schicken, als ihr der Anteil an den Zweitstimmen verspricht. Seit 2013 werden die Überhangmandate durch Ausgleichsmandate für andere Parteien quasi neutralisiert. Erhält eine Partei also ein oder mehrere Überhangmandate, dann wird die Gesamtzahl der Sitze im Bundestag solange erhöht, bis das Größenverhältnis der Fraktionen im Bundestag den Anteil der Zweitstimmen bei der Wahl genau widerspiegelt.



VON PROGNOSEN BIS ZUM OFFIZIELLEN WAHLERGEBNIS



Bereits kurz nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr werden bei der Bundestagswahl erste Prognosen verkündet. Diese beruhen jedoch noch nicht auf Auszählungen in Wahllokalen, sondern auf Daten von Meinungsforschungsinstituten, die Wähler direkt befragen, nachdem diese das Wahllokal verlassen haben. Gegen 18.15 Uhr gibt es anhand der ersten als ausgezählt gemeldeten Stimmen oft schon die ersten Hochrechnungen. Im Verlauf des Wahlabends werden diese immer genauer, je mehr Stimmen ausgezählt wurden. Der Bundeswahlleiter kann dann oft noch in der Wahlnacht ein vorläufiges amtliches Wahlergebnis verkünden.



Die Betonung liegt dabei auf "vorläufig". Bis das offizielle Wahlergebnis feststeht, kann es nämlich Wochen dauern. In sämtlichen Instanzen - vom Wahlkreisausschuss bis hin zum Bundeswahlausschuss werden die Ergebnisse nämlich noch einmal genau überprüft. Allerdings gab es dabei in der Vergangenheit dabei kaum nennenswerte Veränderungen im Vergleich zum vorläufigen amtlichen Wahlergebnis.