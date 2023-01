Erstes Disco-Wochenende: Mehrere Polizeistationen melden Vorfälle

−Foto: Tobias Hase/dpa

Das erste Disco-Wochenende in Bayern seit der Corona-Zwangspause für Clubs ist vorbei. Die Polizeipräsidien vermelden einen ruhigen Ablauf. Einzelne Fälle melden die lokalen Polizeistellen aber doch. Im Landkreis Passau gab es gar eine Todesdrohung.



Lesen Sie auch:

- Nach Corona-Pause: So verlief die erste Disconacht in der Region









"Es war schon viel los heute Nacht, aber das lässt sich nicht konkret auf die Discos zurückführen", erklärt etwa ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern. Über einzelne kleinere Vorfälle im Zuständigkeitsgebiet habe er jedoch auch keinen Überblick. Auch das Polizeipräsidium Oberbayern kann keine vermehrten Einsätze wegen der Cluböffnungen vermelden.









Dennoch informieren die jeweiligen Polizeistationen in der Region einzelne Vorfälle im Zusammenhang mit den Diskotheken. So etwa die Polizei Traunstein: Am Samstagabend hatten die Beamten hier zwei Einsätze in Gaststätten und Diskotheken. In einer Traunsteiner Diskothek habe es etwa eine Auseinandersetzung zwischen einer 23-jährigen Traunsteinerin und einem 27-jährigen Traunsteiner gegeben – und schließlich schlug die Frau dem man zweimal ins Gesicht. Sie wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Bei einer Hochzeit in einer Gaststätte schlug dagegen ein 22-Jähriger einem 36-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.



Drei Männer verprügeln 19-Jährigen in Regener Disco



In eine Diskothek in Regen wurde die dortige Polizei am Sonntag gegen 2.45 Uhr gerufen: Mehrere junge Männer sind hier aneinander geraten. Ein 19-Jähriger sei von drei jungen Männern gemeinschaftlich niedergeschlagen worden, heißt es im Polizeibericht. Einer der Tatverdächtigen trat den bereits am Boden liegenden Geschädigten noch ins Gesicht – er verlor einen Zahn. Ein dem 19-Jährigen zur Hilfe eilender Freund wurde durch die Täter ebenfalls ins Gesicht geschlagen, er erlitt einen Nasenbeinbruch. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter 09921/9408-0 um Hinweise.









In einer Simbacher Disco (Landkreis Dingolfing-Landau) wurde gegen 3 Uhr am Sonntag, wie die Polizei Landau informiert, ein 21-Jähriger aus Malgersdorf aus dem Club verwiesen – das habe den alkoholisierten Mann derart erzürnt, dass er draußen unvermittelt auf eine 30-jährige Unbeteiligte losging und sie schlug. Die Frau wurde leicht verletzt, gegen den Mann wird nun ermittelt.



Ermittlungen ebenfalls in Burghausen und Passau, Todesdrohung in Untergriesbach



Ebenfalls in den frühen Morgenstunden kam es auch in Burghausen (Landkreis Altötting) zu einem Streit inklusive Körperverletzung. In der Diskothek GUM haben nach bisherigem Ermittlungsstand kurz nach 5 Uhr früh ein 21-Jähriger aus dem Berchtesgadener Land und ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Altötting gestritten – der 21-Jährige schlug dem anderen dabei ins Gesicht. Beide Beteiligten waren alkoholisiert, gegen den Beschuldigten ermittelt die Polizei Burghausen nun wegen Körperverletzung.



In Passau kam es gegen 0 Uhr in der Nacht zum Sonntag zu einer Körperverletzung in einer Disco in der Klingergasse. Ein 22-Jähriger schlug mit der Faust auf die Nase eines 32-jährigen Mannes. Dieser wurde nur leicht verletzt.



Bereits am Freitagabend wurde auch die Hauzenberger Polizei (Landkreis Passau) zu einem Vorfall in einer Diskothek in Ungergriesbach gerufen. Gegen 23.30 Uhr kam es zum Streit zwischen zwei jungen Männern: Ein Untergriesbacher habe dem Bekannten eines Hauzenbergers eine Zigarette an den Kopf geschnipst, dieser verlangte eine Entschuldigung. Es kam zum Gerangel, bei dem der Hauzenberger zu Boden ging und mit mehreren Faustschlägen verletzt wurde. Rund zwei Stunden später trafen die beiden Streithähne im Raucherraum erneut aufeinander: Der Hauzenberger verlangte wiederum eine Entschuldigung bei ihm und seinem Freund. Der Untergriesbacher erklärte daraufhin, er würde ihn vor laufender Kamera umbringen und schlug dem Hauzenberger zweimal ins Gesicht. Er wurde vom Sicherheitsdienst entfernt und war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort, seine Personalien sind jedoch bekannt. Der Geschädigte kam ins Krankenhaus.



Frau schlief in Club ein und wurde eingesperrt



Weil sie eingeschlafen war, wurde eine Frau in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) in einem Club eingesperrt. Am Samstag teilte die 23-Jährige per Notruf mit, dass sie allein in einer Disco ist und nicht mehr herauskommt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mithilfe der Eigentümer habe man die Frau schließlich befreit. Beim Gespräch mit ihr habe sich ergeben, dass sie noch so lange geblieben war, bis die Mitarbeiter die Abrechnung durchführten. Sie sei eingeschlafen und erst um 14 Uhr aufgewacht. Weil die Frau den Angaben zufolge bei Eintreffen der Polizei noch immer angetrunken war, brachten die Beamten sie nach Hause.

− kwi/dpa