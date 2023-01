Erste Runde der Gemeindeimpfungen kurz vor Abschluss

−Symbolbild: dpa

Am Dienstag kann die erste Runde der Gemeindeimpfungen – also die Erstimpfungen der über 80-jährigen Bürger vor Ort in den Regensburger Gemeinden – abgeschlossen werden.



Dann werden insgesamt 5702 Ü80Jährige dieses Angebot in Anspruch genommen haben. Möglich wurde dies durch eine enge Kooperation zwischen den Gemeinden, dem BRK-Kreisverband Regensburg und dem Landkreis Regensburg, so das Landratsamt. "Eine sehr erfreuliche Zwischenbilanz", findet Landrätin Tanja Schweiger. "Die gute Resonanz zeigt, wie wichtig es war, diesem Personenkreis ein wohnortnahes Impfangebot zu machen." Begonnen hatten die Gemeindeimpfungen am 8. Februar in Pielenhofen. Nach dem letzten Gemeindetermin am 6. April in Hemau wird die dortige Tangrintelhalle dann unmittelbar zu einem weiteren stationären Impfzentrum des Landkreises – dem dann insgesamt vierten – ausgebaut.



Konzentration auf Priorisierungsgruppe 2



Die allermeisten der etwa 10.700 über 80-jährigen Bürger des Landkreises konnten bislang erstgeimpft werden, viele erhielten mit der Zweitimpfung bereits den vollständigen Impfschutz. Aufgrund der sich stets verändernden Belegungssituation in den Senioren- und Behinderteneinrichtungen werden diese auch weiterhin von den mobilen Impfteams angefahren, um auch neu aufgenommenen Bewohnerinnen und Bewohnern ein Impfangebot machen zu können.



Derzeit konzentriert sich die Impfkampagne des Landkreises auf die Priorisierungsstufe 2, hierzu zählen allein aufgrund der Altersindikation (70- bis 79-Jährige) 16.070 Bürger. Berufs- und tätigkeitsbedingt gehören zur Priorisierungsstufe 2 aber unter anderem auch die Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen, Erzieherinnen und Erzieher sowie auch aktive Feuerwehrdienstleistende, die im Rahmen des Einsatzes regelmäßig als Einsatzkräfte direkten Kontakt haben, etwa bei lebensrettenden Maßnahmen. Auch dieser Personenkreis sollte sich daher – soweit noch nicht geschehen – im bayernweiten Anmeldeportal BayIMCO registrieren.

− pnp