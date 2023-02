Entwarnung: Halfinger Kirchturm wohl nicht einsturzgefährdet

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen in der Nähe der Kirche von Halfing. −Foto: Foto: Matthias Balk/dpa

Der durch das heftige Unwetter im südlichen Oberbayern beschädigte Kirchturm von Halfing ist offenbar nicht einsturzgefährdet. Ein Statiker, der zur Untersuchung des Turms vor Ort war, habe Entwarnung gegeben, teilte das Landratsamt Rosenheim am Mittwochabend mit. Etwa 200 in Sicherheit gebracht Menschen konnten demnach wieder nach Hause.



Wegen der Unwetterschäden sei allerdings die Kirchturmspitze von innen gesichert worden, hieß es. Zudem bestehe Absturzgefahr bei den Zinnen an den vier Seiten unterhalb der Kirchturmspitze. Deshalb sollten in der Nacht weitere Sicherungsmaßnahmen getroffen werden. Teile des Orts blieben vorerst gesperrt.



Unwetter mit Starkregen und orkanartigen Böen hatten am Mittwoch im südlichen Oberbayern Dächer abgedeckt, Gebäude beschädigt und Straßen überflutet verursacht.



© dpa-infocom, dpa:210729-99-589247/2