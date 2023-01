Entkommen: Metalldieb gelingt Flucht nach Verfolgungsjagd

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. −Foto: Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Einem Metalldieb ist im oberfränkischen Hof nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei die Flucht gelungen. Der Mann sei am Mittwochmorgen zunächst mit dem Auto davongerast und dann zu Fuß in einem Waldgebiet verschwunden, teilte die Polizei mit. Er soll zusammen mit einem Komplizen auf dem Gelände der Stadtwerke versucht haben, Starkstromkabel im Wert von rund 1400 Euro zu stehlen.



Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte den Angaben zufolge die vermummten Männer entdeckt. Trotz intensiver Fahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers habe der Flüchtige bislang nicht gefunden werden können. Sein 34 Jahre alter Mittäter wurde dagegen im Rahmen der Fahndung festgenommen. Er soll mit einem Transporter zuvor die Straße blockiert haben, so dass sein Komplize entkommen konnte.



