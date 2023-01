Entgiften mit der Wunderwaffe Brennnessel

Die Brennnessel ist "Heilpflanze des Jahres". −Foto: PNP

Wer die Brennnessel wegen ihrer "Stacheligkeit" am Wegesrand bisher stehen ließ, sollte umdenken, denn sie wurde gerade zur "Heilpflanze des Jahres 2022" gekürt – wegen ihrer Vielseitigkeit in Sachen Gesundheit und Entgiftung.



Wo findet man heute noch so einen Schatz, der direkt vor unserer Haustür wächst, in großen Mengen vorhanden und leicht zu verarbeiten ist und uns noch dazu mit einer Unmenge an Vitalstoffen versorgt?



"Kaum eine Pflanze hat eine derartige Vitalstoffdichte. Die Brennnessel enthält genau die Stoffe, die wir brauchen: hochwertiges Eiweiß, Eisen und Chlorophyll sowie wertvolle Mineralstoffe und Spurenelemente", erklärt Ernährungsberaterin Barbara Simonsohn. Zudem fördern Brennnesseln eine sanfte Entgiftung und Entschlackung und bringen den Organismus wieder ins Säure-

Basen-Gleichgewicht.



"Heilpflanze des Jahres 2022"



Nicht umsonst ist das bei vielen Gärtnern so verpönte Unkraut "Heilpflanze des Jahres 2022", denn wie Barbara Simonsohn in ihrem neuen Buch "Brennnessel. Das Wunderkraut für Gesundheit, Küche und Schönheit" schreibt, sind Brennnesseln eine wahre Wunderwaffe in Sachen Gesundheit. Sie enthalten 30-mal so viel Chlorophyll wie Kopfsalat und mehr als jede andere heimische Pflanze, 50-mal so viel Eisen wie Kopfsalat, 6-mal so viel Vitamin C wie Zitronen und Spinat, 5-mal so viel Protein wie Avocados, 40 Prozent mehr Eiweiß als Soja, 6-mal so viel Kalzium wie Spinat und 7-mal so viel Magnesium wie Kopfsalat.



Bereits vor hundert Jahren schwärmte die österreichische Kräuterkundige Maria Treben von ihrer Brennnesselkur und machte es sich zur Gewohnheit, im Frühjahr mit den frischen Trieben eine vierwöchige Kur zu machen. Morgens nüchtern vor dem Frühstück eine Tasse Tee und ein bis zwei Tassen tagsüber. Den Tee solle man langsam schluckweise trinken, so erhöhe sich die gute Wirkung, riet Maria Treben. Die Brennnessel stärkt alle Ausscheidungsorgane wie Blase, Leber und Nieren. Auch Pfarrer Sebastian Kneipp empfahl seinen Patienten, im Frühjahr eine Brennnessel-Saftkur aus frisch gepressten Pflanzen durchzuführen, die neue Lebenskraft schenkt.



Obwohl sie zum absoluten Superfood gehören und beinahe überall wachsen, kann die Ernte von Brennnesseln schmerzhaft sein. Wie Margarete Vogl von der Gesundheits- und Kräuterschule in Hutthurm (Landkreis Passau) erklärt, muss dies jedoch nicht sein, wenn man einige Tipps beachtet. "Zum einen kann man sie mit einem Handschuh oder mit einer Schere ernten oder man packt sie beherzt zwischen den einzelnen Blattreihen unten am Stängel. Wichtig ist, nicht vorsichtig hinzufassen", weiß die Kräuterpädagogin.



Zum Salat essen



Wer sie zum Salat essen möchte, sollte die Brennnesseln mit kaltem Wasser abbrausen, auf ein Küchentuch legen und mit dem Nudelholz drüberrollen. Denn dabei werden die Brennhaare zerdrückt, empfiehlt Margarete Vogl weiter. Wer sie zum Kochen verwenden will, taucht sie in kochendes Wasser und schneidet sie dann klein. Und am besten immer die oberen, frischen Blätter verwenden.



"Wenn Sie Brennnesseln zu sich nehmen, wirken diese im Körper wie Medizin – um vorzeitigen Alterungsprozessen entgegenzuwirken, sich auf kontinuierliche Weise zu entgiften, im Säure-Basen-Gleichgewicht zu bleiben, sich optimal zu ernähren und gegenüber pathogenen Keimen zu wappnen", erklärt Barbara Simonsohn in ihrem Buch.



