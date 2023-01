Ende der Corona-Maßnahmen: Bayern macht sich locker

Die Maskenpflicht fällt auch in Bayern - weitgehend. −Foto: dpa

Vor zwei Jahren war es in Bayern verboten, sich alleine auf einer Parkbank niederzulassen, noch vor einem Jahr durfte man bei einer Inzidenz ab 100 zwischen 22 Uhr und 5 Uhr seine Wohnungen nicht verlassen oder als Haushalt mehr als eine Person treffen.









Obwohl heute Inzidenzen um 2000 herrschen, ist – dank verlaufsschwächerer Omikron-Variante und der Möglichkeit, sich impfen zu lassen – wieder mehr Gelassenheit eingekehrt. Auch, weil die neue Ampel-Bundesregierung den Freiheitseinschränkungen den Kampf angesagt und Ländern wie Bayern die Möglichkeit genommen hat, per Verordnung der Staatsregierung Corona-Maßnahmen zu erlassen, die von vielen längst als übergriffig empfunden worden waren. Lediglich in Hotspots dürfen weiterhin schärfere Maßnahmen gelten – aber nur, wenn die Landtage dem zustimmen. Staatsregierungen alleine können das nicht mehr verordnen. Und: Pauschal und vorsorglich ein gesamtes Bundesland als Hotspot auszurufen, auch das geht nicht mehr.



Lesen Sie auch:



2G, Masken, Tests: Diese Corona-Regeln gelten ab 3. April noch in Bayern



Maskenpflicht in ÖPNV und Arztpraxen bleibt



So bleibt Bayern nichts anderes übrig, als lediglich die vom Bund noch zugestandenen Basisschutzmaßnahmen auszuschöpfen. Das bedeutet: In Einrichtungen, in denen vulnerable Personengruppen betreut werde, gilt weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht – etwa in Arztpraxen, Krankenhäusern, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, bei Rettungsdiensten, ambulanten Pflegedienste, in voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sowie in Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. Gleiches gilt für den öffentlichen Personennahverkehr.



In Schulen und Kitas wird auch weiterhin regelmäßig und im bisherigen Umfang getestet – zumindest bis Ostern. Wie es danach weitergeht, will die Staatsregierung in einer der nächsten Kabinettssitzungen "rechtzeitig" entscheiden, wie es gestern hieß. Bei Infektionsfällen in einer Klasse oder Gruppe bestehe zudem weiterhin ein verstärktes Testregime.



Ebenfalls weiter gilt: Besucher und Beschäftigte benötigen für den Zugang zu vulnerablen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen einen tagesaktuellen Schnelltest. Beschäftigte bedürfen weiterhin zweier Tests pro Woche, wenn sie geimpft oder genesen sind, und tagesaktueller Tests, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Gleiches gilt bei Justizvollzugsanstalten für Besucher sowie nicht geimpfte oder genesene Beschäftigte.



Vorschriften wie 2G und 3G indes fallen weg. Da bleibt der Staatsregierung nur, an die Menschen zu appellieren: In Innenräumen bitte weiterhin Abstand halten, am besten Maske aufsetzen. Derlei hätte sie gerne vorgeschrieben – darf sie aber nicht mehr.



Dass die Menschen in Bayern aber mit so viel Eigenverantwortung umgehen können, das trauen die bayerische Staatsregierung und die CSU ihnen allerdings nicht zu – sie würden lieber weiterhin auf knallharte Vorschriften und scharfe Kontrollen setzen, auf die "Schutzfunktion des Staates".





"FDP will Pandemie privatisieren"

Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU) wetterte gestern nach der Kabinettssitzung, die Ampel habe das neue Corona-Gesetz so gemacht, dass, wenn es um die Hotspots geht, man "im rechtlichen Vollzug" mit den neuen Regelungen "überhaupt nicht arbeiten" könne – es sei "nicht rechtssicher" und "nicht juristisch anwendbar" und daher eine "Gesetzes-Chimäre", also ein Trugbild. Und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) stellte vorsorglich klar, dass die FDP (in deren Ressort das Bundesjustizministerium fällt) jetzt "ein Stück weit die Verantwortung" dafür habe, wie es mit Corona weitergehe. Man könnte meinen, die FDP "will die Pandemie privatisieren, bei der FDP ist das oft ein Thema".



Der Phantomschmerz, ab 3. April nicht mehr am Kabinettstisch nach eigenem Ermessen und ohne Zustimmung des Landtags über die Corona-Maßnahmen entscheiden zu können, war einigen der CSU-Minister gestern nach der Kabinettssitzung klar anzumerken.