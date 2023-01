Elster attackiert Entenfamilie auf Dach: Feuerwehr hilft

Einsatzwagen der Feuerwehr. −Foto: Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Eine Entenfamilie ist in München auf einem Flachdach von einer Elster bedrängt und schließlich von der Feuerwehr gerettet worden. Ein Mann hatte die Szenerie beobachtet und die Integrierte Leitstelle informiert, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Als dann ein sogenanntes Hilfeleistungslöschfahrzeug eintraf, war die Entenfamilie bereits vom Flachdach in den Innenhof heruntergesprungen und hatte sich in einem Gebüsch versteckt, wie es weiter hieß. Die Einsatzkräfte sammelten alle acht Enten ein, kontrollierten sie auf Verletzungen und brachten sie in einer Box zum Entenweiher in den Isarauen. Dort schwammen sie - allesamt unverletzt - fort.



