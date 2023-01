Eine Spritztour mit dem Bike: Ist das aktuell erlaubt?

Bei Frühlingswetter das Motorrad rausholen und eine Tour machen: Im Rahmen der Kontaktbeschränkungen ist das erlaubt. −Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Der Frühling kündigt sich langsam an - da tritt bei Motorradfahrern die Frage auf: Wie sieht es aus mit Bike-Touren, was ist gemäß der aktuellen Corona-Regeln erlaubt?



Gerade über Ostern dürfte der ein oder andere sein Zweirad aus der Garage holen wollen. Nach derzeitigem Stand ist das Motorradfahren per se erlaubt. Seit dem 8. März gilt keine allgemeine Ausgangsbeschränkung mehr, heißt es auf der Homepage des bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration. Das heißt, man darf auch ohne triftigen Grund seine Wohnung verlassen.









Weiterhin gültig ist aber die sogenannte nächtliche Ausgangssperre in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz über 100. Bei der Tour müssen jedoch die geltenden Kontaktbeschränkungen eingehalten werden: Bei einer Inzidenz über 100 darf sich ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, bei einer niedrigeren Inzidenz maximal fünf Personen aus zwei Haushalten.



Kinder unter 14 werden nicht mit einberechnet, Paare zählen als ein Hausstand, so die Information des Ministeriums.

− kwi