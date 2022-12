Eine Regensburgerin ist neue Bayerische Goaßmaß-Königin

Die Entscheidung ist gefallen. Im vollbesetzten Festzelt Reisinger ist am Mittwochabend Bianca Rösch aus Regensburg zur Bayerischen Goaßmaß-Königin 2019 gekürt worden.



"In diesem Jahr hatten wir wieder sehr tolle Bewerberinnen und ich muss sagen, ich hätte mich nicht entscheiden können", sagte Goaßmaß-Botschafter und Initiator der Wahl, Musik-Kabarettist Vogelmayer, kurz vor der Entscheidung. Die Wahl der Jury fiel letztendlich auf die 23-jährige Bianca Rösch aus Regensburg.



Die Jury hatte letztlich genauso abgestimmt, wie die Teilnehmer beim Online-Vorentscheid, aus dem die fünf Finalistinnen hervorgingen: Mit 23 Prozent der Stimmen hatte sich die spätere Königin bereits im Vorentscheid vor allen anderen an die Spitze gesetzt. Gefragt, welchen Beinamen sie am Ende ihrer Amtszeit gern bekommen würde, überlegte Bianca nur Bruchteile von Sekunden und sagte: "Die Lebensfrohe. Ich bin ja dabei, weil das Ganze einfach Spaß machen soll und eine Gaudi ist."



In der kommenden Volksfest-Saison warten auf Bianca zahlreiche Termine – als Botschafterin für das Kultgetränk Goaßmaß.

− red