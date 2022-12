Eigene Schultoilette für das dritte Geschlecht?

Bei der Sitzung des Landshuter Bausenats soll geklärt werden, ob in den Grundschulen Nord-West und Ost, die sich derzeit in Planung befinden, außer Toiletten für Buben und Mädchen auch noch welche für "divers" gebaut werden. −Symbolfoto

Ein ungewöhnliches Thema findet sich auf der Tagesordnung des Landshuter Bausenats für Mittwoch. "Berücksichtigung der Belange des dritten Geschlechts", steht da in schönstem Behördendeutsch. Was wohl kaum einer vermutet: Dabei geht es um Toiletten an den beiden neuen Landshuter Grundschulen, wie Baureferatsleiter Johannes Doll auf Nachfrage bestätigte. Konkret soll geklärt werden, ob in den Grundschulen Nord-West und Ost, die sich derzeit in Planung befinden, außer Toiletten für Buben und Mädchen auch noch welche für "divers" gebaut werden.



Spätestens nachdem die Bundesregierung eine dritte Option beim Geschlechtseintrag ermöglicht hat – außer "männlich" und "weiblich" eben auch "divers" –, befassen sich Kommunen mit den Auswirkungen dieser Entscheidung im Alltag. Gibt es ganz offiziell drei Geschlechter, so der Gedankengang in den Behörden, dann braucht es eigentlich auch für alle drei eigene Toiletten. Oder?



In einigen Kommunen im Umland von München hat man bereits entsprechende Schritte in die Wege geleitet. So statteten die Gemeinden Pullach, Garching und Taufkirchen gerade neu entstehende Grundschulen mit zusätzlichen Toiletten für ein drittes Geschlecht aus. Am Freitag muss nun der Bausenat der Stadt Landshut darüber entscheiden, ob er diesem Beispiel folgen will. "In dieser Angelegenheit bin ich leidenschaftslos", sagt dazu der Leiter des Baureferats, Johannes Doll. Es gehe nur darum, wie man künftig mit dem Thema umgehen will. "Bei der neuen Realschule sind die Planungen bereits abgeschlossen. Da können wir nichts mehr ändern", sagt Doll. Bei den beiden neuen Grundschulen habe man diese Möglichkeit aber noch.



"Wir wollen einfach nichts falsch machen"



Seitens des Bauausschusses wolle man sich nicht vorwerfen lassen, dass man an diese Frage nicht gedacht habe. "Wir wollen einfach nichts falsch machen", so Doll. In Pullach ist die Idee für eine solche Toilette offenbar von einer externen Schulberaterin vorgebracht worden, wie eine Gemeinde-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigt hat. "Die Umsetzung von Unisex-Toiletten ist ein wichtiger Schritt, damit transsexuelle und intersexuelle Menschen diskriminierungsfrei leben können", wurde die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamts München, Hanna Kollan, in mehreren Medien zitiert.



Das bayerische Kultusministerium wiederum macht diesbezüglich keine Vorgaben. "Die Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage obliegt den kommunalen Körperschaften als Schulaufwandsträger", heißt es auf eine Anfrage der PNP. "Die zuständigen kommunalen Körperschaften können somit selbst entscheiden, ob sie zusätzlich zu den nach Geschlechtern getrennten Toiletten geschlechtsneutrale Toiletten bereitstellen." Auf die Diskussion im Landshuter Stadtrat darf man gespannt sein.