Ehepaar kann nicht einparken: Führerscheinloser Mann baut Unfall

−Symbolbild: Kathrin Lechl

Ein bekanntes Klischee lautet: Frauen können nicht einparken. Im Falle eines Ingolstädter Ehepaares konnte es offenbar auch der Mann nicht: Ohne Führerschein baute er beim Einparkversuch einen Unfall.



Mehrmals hatte es eine 34-jährige Ingolstädterin am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr versucht, mit ihrem Auto in der Forsterstraße in Ingolstadt am Straßenrand einzuparken. Schließlich ließ sie ihren Beifahrer ans Steuer - ihren 36-jährigen Ehemann.



"Nun versuchte der Ehemann sein Glück mit der Parklücke", berichtet die Polizei am Samstag. Doch er hatte dabei Probleme. Nach mehreren Versuchen gelang es ihm laut Polizei zwar, in die Parklücke einzufahren. Jedoch fuhr er mit der Front seines Autos gegen das Heck des davor stehenden Fahrzeuges. Das Pärchen ließ dann ihr Auto stehen und verließ die Unfallstelle.



Pärchen verließ den Unfallort



Mehrere Zeugen hatten die Situation jedoch beobachtet und teilten dies dem geschädigten Autofahrer bei seiner Rückkehr mit. Der 32-Jährige Ingolstädter informierte daraufhin die Polizei. Die Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt konnte das Pärchen ermitteln und die Frau kam an die Unfallstelle zurück. Diese schilderte ihre vergeblichen Versuche und gab zusätzlich an, dass ihr Mann das Fahrzeug eingeparkt habe - aber keinen Führerschein besitze.



Der Ehemann muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gegebenenfalls unerlaubtes Entfernens vom Unfallort rechnen, teilt die Polizei mit. Die Frau als Halterin des Fahrzeuges muss nun ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, da sie ihrem Mann das Fahren gestattet hatte. An den Fahrzeugen ist nur geringer Sachschaden entstanden.

− cav