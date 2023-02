Düngerpreise verdreifacht - Lebensmittel könnten teurer werden

Die hohen Erdgaspreise haben eine Kettenreaktion ausgelöst, die sich schlimmstenfalls auch in den Supermarktregalen bemerkbar machen wird. Denn die gestiegenen Kosten für Energie treiben auch die Preise für Dünger massiv in die Höhe.



Das stellt die Landwirtschaft im Freistaat vor große Herausforderungen- und mittelfristig könnte es auch die Produktion von Lebensmitteln beeinträchtigen. Der Bayerische Bauernverband (BBV) fordert schon Gegenmaßnahmen von der Politik – zum Schutz der heimischen Produktion.



Schuld an der Misere ist der hohe Erdgaspreis. Auch die bayerischen Schweinebauern müssen sich laut BBV zumindest langfristig Sorgen um ihre Existenz machen, sollte der Preisspirale nicht Einhalt geboten werden können.

