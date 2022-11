Dudziak mit Hüftverletzung: Leitl rechnet nicht mit Ausfall

Fürths Jeremy Dudziak (r) spielt gegen Wolfsburgs Aster Vranckx. −Foto: Foto: Swen Pförtner/dpa

Trainer Stefan Leitl rechnet bei der SpVgg Greuther Fürth nicht mit einem Ausfall von Jeremy Dudziak. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler musste am Sonntag beim 1:4 des Tabellenletzten in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München vor der Pause ausgewechselt werden. "Es ist definitiv eine Verletzung an der Hüfte", berichtete Leitl nach der Partie in München.



Er habe aber die Hoffnung, dass die Blessur "nicht so schlimm ist". Dudziak kehrte nach einer Behandlung sogar noch einmal aufs Spielfeld zurück, ehe Havard Nielsen für ihn eingewechselt wurde. Dudziak hätte womöglich weiterspielen können. Es habe "ein Kommunikationsproblem" gegeben, sagte Leitl.



© dpa-infocom, dpa:220220-99-219164/2