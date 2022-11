Drogen im Blut und Waffenarsenal im Gepäck

−Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa

Gleich zwei Mal gegen das Gesetz verstoßen haben am Donnerstagabend ein 43-jähriger Autofahrer aus Kelheim und sein 17-jähriger Beifahrer. Sie gingen der Polizei Furth im Wald ins Netz.



Laut Polizei kontrollierte eine Streifenbesatzung das Auto des Kelheimers, als diese aus Tschechien wieder einreisen wollten. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Fahrer des Wagens unter Drogeneinfluss stand. Er gab zu, Marihuana konsumiert zu haben, dabei hatte er jedoch nichts. Der Mann musste noch vor Ort seinen Autoschlüssel abgeben und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.



17-Jähriger kauft ganzes Waffenarsenal ein



Eine ungewöhnliche Einkaufstour hatte hingegen der 17-jährige Beifahrer des Mannes in Tschechien hinter sich. In seinem Gepäck fanden die Polizisten unter anderem ein Springmesser, ein Butterflymesser, einen Elektroschocker und einen Teleskopschlagstock. Auch gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet.

− red