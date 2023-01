Dresdner randalieren in Bayreuth: 14 Polizisten werden verletzt

Die Fankurve der Dynamo-Fans im Bayreuther Stadion −Foto: Eibner-Pressefoto / Marcus Foerster

Das erste Gastspiel von Dynamo Dresden bei Drittligist SpVgg Bayreuth hat ein unschönes Ende genommen: Fans der Gäste zerstörten eine Imbissbude und griffen Polizisten an. Es gab mehrere Verletzte und hohen Sachschaden.







Mehr als 8000 Fans fanden sich am Samstagnachmittag im Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth ein, um die Drittligabegegnung zwischen der Spielvereinigung Bayreuth und Dynamo Dresden zu verfolgen.



Nach verspäteter Ankunft des Entlastungszugs begleiteten die Einsatzkräfte den Fanmarsch von etwa 1300 Dresdner Gästen vom Bahnhof in Richtung Stadion, teilt die Polizei mit. „Wie erwartet kam es hierbei zum Abbrennen von Pyrotechnik und vereinzelten Würfen mit Bechern und Flaschen“, schreibt das Polizeipräsidium Oberfranken in seiner Pressemitteilung.



Angriff auf Journalisten



„Insbesondere durch filmende Passanten fühlten sie sich provoziert“, ist weiter zu lesen. Im Bereich der Tunnelstraße hätten Dresdner Anhänger zwei Kameras eines Journalisten gewaltsam in ihren Besitz gebracht. Einsatzkräfte der Polizei eilten dem Medienvertreter zu Hilfe. Dieser blieb beim Übergriff unverletzt.







Der weitere Weg ins Stadion sowie der Einlass seien unaufgeregt verlaufen. Aufgrund des verspäteten Eintreffens des Fanzugs, begann das Spiel mit einer Verzögerung von etwa 15 Minuten. Während die erste Halbzeit weitestgehend friedlich blieb, eskalierte die Situation nach Wiederanpfiff. Nachdem ein Ordner im Bereich des Gästeblocks um Hilfe rief, wollte eine Gruppe der Bereitschaftspolizei eingreifen. Diese wurde jedoch sofort durch Gästefans attackiert und mit Schlägen und Tritten angegriffen, beschreibt die Polizei die Szenerie.









„ Ein kontrollierter Rückzug der Einsatzkräfte konnte die Situation nicht befrieden. Die Angreifer brachen das Tor des ehemaligen Gästeeingangs am Ellrodtweg auf und versuchten weiter auf die Polizisten einzuwirken. Die Beamten konnten das Tor jedoch halten“, so die Polizei. „Deshalb zerstörte die Gruppierung der Dresdner Fans das Inventar eines nahegelegenen Imbissstands und verwendeten es als Wurfgeschosse. Dabei bedrängten sie auch die im Stand beschäftigen Caterer.“



14 Polizeibeamte verletzt



Bei dieser Auseinandersetzung wurden laut Polizeiangaben 14 Polizeibeamte verletzt. Einer von ihnen musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Auch auf Seiten der Gästefans gab es verletzte Personen. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Inhalt der Bargeldkasse in Höhe von 5.000 bis 10.000 Euro fehlt seitdem ebenfalls. Der Abmarsch der Fans nach Spielende verlief bis auf kleinere Reibereien ereignislos.



Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen in mehreren Fällen des schweren Landfriedensbruchs aufgenommen. Die Auswertung des getätigten Foto- und Videomaterials werde einige Zeit in Anspruch nehmen.

− red