Drei Tatorte, zwei Tote: Ermittlungen in Rohrbach abgeschlossen

In der explodierten Doppelhaushälfte lebten der 55-jährige Tatverdächtige, der mittlerweile als Todesfahrer identifiziert werden konnte, und seine 54-jährige Ehefrau, die zusammen mit ihrem Hund tot aus den Trümmern geborgen wurde. Foto: Ermert

Die entscheidende Frage rund um die dramatischen Zusammenhänge der Hausexplosion in Rohrbach, der Todesfahrt bei Schrobenhausen und dem Brand eines Mehrparteienhauses im sächsischen Lugau ist gelöst.



Bei der verbrannten Leiche im Unfallwagen auf der B300 handelt es sich um die Überreste des 55-jährigen Ehemanns der Toten, die in den Trümmern der explodierten Doppelhaushälfte im Rohrbacher Hopfenweg gefunden wurde.









"Aktuell wird im Zusammenhang mit der Explosion in Rohrbach keine Person mehr vermisst", steht in der Pressemitteilung, die das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord am Dienstag als Zwischenresümee der laufenden Untersuchungen herausgegeben hat. "Die Ermittlungen in Rohrbach sind abgeschlossen", fügt Polizeisprecher Karl Höpfl an. "Alle Spuren rund um das explodierte Haus in Rohrbach sind gesichert, und der Tatort ist damit auch nicht mehr abgesperrt." Dies heiße aber nicht, dass sämtliche Spuren auch schon ausgewertet sind. Der genaue Grund für die Explosion sei nach wie vor unklar, so Höpfl weiter. "Es wurden zwar Gasflaschen gefunden. Aber die Menge an Gas dürfte eigentlich nicht ausreichen, um einen derart verheerenden Knall zu verursachen", gibt der Polizeisprecher zu Bedenken.



Aufgrund der Gesamtumstände hat die Kripo Ingolstadt nun auch die Sachbearbeitung zum tödlichen Verkehrsunfall übernommen. Die bisherigen Erkenntnissen legen nämlich nahe, dass sowohl für die Explosion in Rohrbach als auch den Brand in Lugau der 55-Jährige verantwortlich ist. "Er ist der einzige Tatverdächtige. Es wird gegen niemand anderen mehr ermittelt", sagt Höpfl. Die Umstände, die zum Tod der Ehefrau geführt haben, und nicht zuletzt das Tatmotiv sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen – der Polizeisprecher schließt aber nicht aus, dass die genauen Hintergründe nie ans Licht kommen werden. "Die beiden Toten können wir nicht mehr fragen. Der Brand hat viele Spuren verwischt. Manches lässt sich vielleicht erschließen – aber vermutlich nicht alles ergründen."



Um eine Beziehungstat könnte es sich gehandelt haben, ergänzt der Polizeisprecher. Die Beziehung sei wohl zerrüttet gewesen. Aber was den Mann letztlich dazu bewogen habe, derart drastisch zu handeln, lasse sich kaum abschätzen. Auch die Frage, ob die Frau bereits vor der Explosion tot war oder dabei ums Leben kam, lässt sich kaum ermitteln. "Hinter die Fassade einer Familie kann niemand schauen", resümiert Höpfl. Spannend werde wohl auch die Versicherungsfrage. "Die Geschädigten werden ihr Geld erhalten", meint Höpfl. Aber wo die Versicherung in Regress gehen und sich einen Teil der Summe zurückholen wolle, werde gewiss interessant. "Wenn jemand das Erbe antritt, könnte einiges auf ihn zukommen", spielt Höpfl darauf an, dass wohl auch der Sohn des toten Ehepaars mit seinem in Flammen aufgegangenen Nachlass kaum glücklich werden dürfte.



Schlagzeilen in ganz Deutschland



Das Beziehungsdrama von derart erschütterndem Ausmaß, dass es in ganz Deutschland seit Tagen für immer neue Schlagzeilen sorgt, hat am vergangenen Donnerstag im Rohrbacher Hopfenweg seinen Ursprung genommen. Gegen 12.30 Uhr ist eine Doppelhaushälfte mit zwei Wohneinheiten am Ortsrand mit einem gewaltigen Knall in die Luft geflogen. Die vermeintliche Gasexplosion und der daraus resultierende Großbrand der verbliebenen Haushälfte lösten einen Großeinsatz mit Hunderten von Hilfskräften aus dem ganzen Landkreis Pfaffenhofen aus. Ein älteres Paar und eine dreiköpfige Familie, die in dem Gebäude lebten, konnten sich retten oder waren gerade nicht daheim. Ein 55 und 54 Jahre altes Ehepaar wurde zunächst vermisst. Die Frau und ihr Hund wurden später tot aus den Trümmern geborgen, die Hausruine mittlerweile abgerissen.



Etwa 20 Minuten nach der Explosion lenkte der Fahrer eines Kleinbusses sein Fahrzeug auf der B300 bei Schrobenhausen laut Augenzeugen offenbar ganz bewusst frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen. Im Wagen befanden sich aufgedrehte Gasflaschen, sodass der Bus beim Aufprall sofort Feuer fing. Der Fahrer verbrannte bis zur Unkenntlichkeit. Über das Kennzeichen konnte die Polizei schnell ermitteln, dass der Wagen auf das explodierte Haus in Rohrbach zugelassen war. Ein DNA-Vergleich musste Licht ins Dunkel bringen – und der tote Fahrer war tatsächlich der vermisste 55-Jährige, sodass es sich bei der Bluttat offensichtlich um ein Beziehungsdrama handelte.



Deutschlandweites Ausmaß erfuhr die Familientragödie durch eine schwere Brandstiftung, die exakt zeitgleich um 12.30 Uhr das sächsische Lugau erschütterte. Laut Medienberichten mit Hilfe von Elektrogeräten, die aus der Ferne geschaltet werden konnten, Kanistern mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasflaschen, die an allen drei Tatorten gefunden wurden, ging ein Mehrparteienhaus, das sich im Besitz des 55-Jährigen aus Rohrbach befand, in Flammen auf. Vermutlich hatte er die Utensilien in einer leeren Dachgeschosswohnung aufgestellt, um das Drama in drei Akten über die Bühne zu bringen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, zwei Frauen und zwei Männer, die darin lebten, blieben unverletzt.

PK