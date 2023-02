Drei Millionen wollten zum NFL-Spiel - er schaffte es: So erlebte ein Fan die Stimmung

Innerhalb von nur 15 Minuten waren sie weg die Tickets für das NFL-Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks in der Allianz Arena in München am Sonntag. Der 24-jährige Marius Kretschmer aus Eichenbühl im Landkreis Miltenberg ist einer der Glücklichen, die ein Ticket ergattert haben. Direkt aus dem Stadion berichtete der der Mediengruppe Bayern, wie er das Event erlebt hat.

