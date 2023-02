Doch kein vorzeitiger Abtritt von Bayerns SPD-Chefin Kohnen

Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohnen. −Foto: dpa

Die Berichte über Spekulationen innerhalb der SPD, Parteichefin Natascha Kohnen plane womöglich ihren Abgang auf einem außerordentlichen Landesparteitag im April, haben bei den Sozialdemokraten erhebliche Unruhe ausgelöst. Der Landesgeschäftsführer der Bayern-SPD, Olaf Schreglmann, sandte deshalb eine E-Mail an alle SPD-Beschäftigten, in der es heißt: "Es werden beim außerordentlichen Landesparteitag keine Neuwahlen stattfinden." Das "keine" hat er extra in Großbuchstaben geschrieben.



Die Neuwahlen "finden erst im kommenden Jahr 2021 turnusgemäß statt", heißt es weiter. Im Klartext soll das wohl heißen: Kohnen plant doch keinen vorzeitigen Abgang. "Um Irritationen zu vermeiden", wollte Schreglmann in dem Schreiben "nochmal klarstellen, dass es sich beim außerordentlichen Landesparteitag" um jenen Parteitag handle, "auf dem Beschlüsse zur Organisationsstruktur gefasst werden sollen".



Mehr dazu:

- Gerüchte um Abgang von Bayerns SPD-Chefin Kohnen



Noch diese Woche waren bei einer Sitzung des SPD-Unterbezirks München/Land, sozusagen Kohnen Heimat-Unterbezirk, Terminunterlagen verteilt worden, in denen es heißt, im April oder Mai gebe es einen "außerordentlichen Landesparteitag" - und zwar "mit Neuwahlen". Erstellt worden sein soll die Terminunterlage ausgerechnet im Büro von Kohnen, heißt es. Seitens der SPD-Führung rudert man nun zurück: Das mit den "Neuwahlen" in den Terminunterlagen sei selbstverständlich nur ein Versehen gewesen, ein bedauerlicher "Copy-and-Paste"-Fehler.



Mehr dazu lesen Sie kostenlos mit PNP Plus und in der Samstagsausgabe der Passauer Neuen Presse am Online-Kiosk.