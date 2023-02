Dieser Niederbayer ist der beste Witzeerzähler im Freistaat

Geborener Unterhalter, der aber viel übt, um sein Publikum zum Toben zu bringen: Fonse Doppelhammer aus Straubing ist Bayerns bester Witzerzähler. −Foto: Schmidt-Weigt

Jede Pointe sitzt. Das Publikum biegt sich vor Lachen, wenn er auf den Punkt kommt. Bei Fonse Doppelhammer haben Witze keinen Bart, sondern einen Spannungsbogen. Sie führen den Zuhörer in die Irre, um ihn dann völlig überrascht laut auflachen zu lassen. Der 36-Jährige aus Straubing hat das Witzeerzählen perfektioniert. Hinter jedem Gag stecken harte Übung und wissenschaftliches Grundwissen.

Der Erfolg gibt dem zweifachen Familienvater, der im wahren Leben JVA-Beamter ist, Recht: Fonse Doppelhammer ist Bayerns bester Witzeerzähler, gekürt vom Bayerischen Rundfunk. Er arbeitet gerade an seinem ersten Programm in einem Genre, das er selber erfunden hat: Dem Witzekabarett. Dass er einmal auf der Bühne stehen würde, hätte der Straubinger nie geglaubt. Dabei war er schon immer gern ein Spaßvogel. "Meine Eltern hatten ein Wirtshaus, und schon als Kind habe ich am Stammtisch Witze erzählt", blickt Doppelhammer lächelnd zurück. "Und im Wirtshaus lernt man, dass man das Leben eher von der spaßigen Seite als von der bierernsten nimmt."

Auch im Job hat er den ein oder anderen Gag erzählt, um den Kollegen den ernsten Dienst etwas aufzulockern. Das Schicksal nahm 2017 auf dem Gäubodenvolksfest in Straubing seinen Lauf.

Die ganze Geschichte lesen Sie am Montag kostenlos mit PNP Plus und in der Passauer Neuen Presse am Online-Kiosk.