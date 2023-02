Diese Verstorbenen werden in der Statistik als Corona-Tote gezählt

In den sozialen Medien werden seit geraumer Zeit Gerüchte laut, die Corona-Todeszahlen seien manipuliert. Die PNP hat bei den Behörden nachgefragt.



Die Spekulationen sind vielfältig: So würden etwa Verkehrsunfallopfer, die zufällig auch positiv auf Corona getestet wurden, in die Statistik aufgenommen. Auch bei Suizidopfern wird das im Internet gemunkelt. Und selbst in Krankenhäusern würde jede sich bietende Gelegenheit genutzt, um als Todesursache das Coronavirus anzugeben - weil die Kliniken angeblich für jeden Covid-19-Fall Geld vom Staat bekommen.



Beim RKI weiß man um die Theorien, die in den sozialen Medien verbreitet werden. Grundsätzlich gehen jene Fälle in die Statistik ein, "bei denen ein laborbestätigter Nachweis von Sars-CoV-2 (direkter Erregernachweis) vorliegt und die in Bezug auf diese Infektion verstorben sind", erklärt das RKI auf PNP-Anfrage. Doch die Behörde muss auch zugeben, dass es "in der Praxis häufig schwierig zu entscheiden (ist), inwieweit die Sars-CoV-2-Infektion direkt zum Tode beigetragen hat".

