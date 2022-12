Diese Corona-Maßnahmen gelten bis zum 2. April in Bayern

Symbolbild: dpa

Von Verena Roider

Am 19. März sind die bisherigen Rechtsgrundlagen für die Corona-Regeln ausgelaufen. Seit Freitag ist das neue Infektionsschutzgesetz unter Dach und Fach. Übergangsweise verlängert Bayern aber gewisse Corona-Schutzmaßnahmen bis zum 2. April. Ein Überblick.









Ein Ministeriumssprecher sagte am Freitag in München: „Die Infektionszahlen sind weiterhin hoch und stiegen zuletzt sogar wieder an. Damit ist es aktuell dringend geboten, die nach den Änderungen im Infektionsschutzgesetz weiterhin möglichen Maßnahmen zunächst zu verlängern. Dies betrifft im Kern die Maskenpflicht und die bestehenden 2G/3G Regeln.“



DIESE MASSNAHMEN FALLEN IN BAYERN AB DEM 19. MÄRZ WEG:



- Kontaktbeschränkungen,

- Kapazitätsbeschränkungen beziehungsweise die Personen-Obergrenzen,

- Gottesdienstregeln,

- Verbot von Musik und Tanz in der Gastronomie,

- Untersagung von Volksfesten und Jahrmärkten,

- Feiern auf öffentlichen Plätzen,

- bestehende Alkoholverkaufs- und -konsumverbote,

- Zwang zur Einrichtung fester Kita-Gruppen,

- keine Zugangsbeschränkungen mehr in Seilbahnen;