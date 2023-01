Die Zahl der Lidstraffungen hat sich im Corona-Jahr verdoppelt

Zwar legen sich deutlich mehr Frauen wegen der Schönheit unters Messer – im Bild eine Oberlidstraffung. Aber die Männer holen auf, vor allem in Corona-Zeiten.



Sind die Männer etwa eitler geworden? "Die Männer sind schon immer sehr eitel", weiß der Münchner Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Dr. Dominik von Lukowicz, aus seiner Berufserfahrung. Die steigende Zahl an Schönheits-Eingriffen bei Männern erklärt er vielmehr mit deren "wachsender Akzeptanz der plastischen Chirurgie".



Zwar legen sich immer noch deutlich weniger Männer als Frauen allein wegen der Schönheit unters Messer. Nur rund zehn Prozent der insgesamt rund 81.500 Eingriffe wurden an Männern vorgenommen. Auffallend ist in der bundesweiten Statistik für das Corona-Jahr 2020, die die Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC) nun für ihre Mitglieder vorgelegt hat, dass die Zahl in einem Bereich enorm zugenommen hat: Männer lassen sich vermehrt ihre Lider korrigieren. Für 2020 ist ein Anstieg um 105,9 Prozent zu verzeichnen, wie aus der Statistik der VDÄPC hervorgeht.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?